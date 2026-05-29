LIVE Brescia-Olimpia Milano 39-42 Serie A basket 2026 in DIRETTA | EA7 avanti a metà partita

All’intervallo, Olimpia Milano guida con 42 punti contro i 39 di Brescia. Le squadre stanno concludendo la sessione di tiro prima della ripresa. La partita è valida per la Serie A 2026 e si svolge in diretta. La differenza di tre punti si mantiene stabile a metà gara. Nessun cambio di risultato è stato ancora registrato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.59 Le squadre stanno ultimando la consueta sessione di tiro dell’intervallo. Manca poco all’inizio del terzo quarto. 20.55 Per Brescia invece un secondo quarto in difficoltà dopo una prima frazione di gioco stellare. La Leonessa non ha trovato contromosse all’altissima intensità difensiva di Milano. Bilan è stato forse servito troppo poco nel momento di crisi, quando con le sue giocate in post basso poteva trascinare la squadra. Anche Della Valle non è parso nella migliore serata della carriera, soprattutto al tiro. La guardia azzurra ha “addirittura” commesso due errori dalla lunetta, una vera rarità per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

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