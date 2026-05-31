LIVE Brescia-Olimpia Milano 49-50 Serie A basket 2026 in DIRETTA | sorpasso meneghino a metà terzo quarto

Notizia in breve

A metà del terzo quarto, Milano ha preso il comando della partita con un sorpasso, portandosi sul 49-50. Armoni Brooks ha segnato un tiro in sospensione, portando la squadra meneghina a +3. Il coach di Brescia ha chiamato un time-out immediatamente dopo, per discutere la strategia. La partita tra le due squadre è ancora molto equilibrata, con il punteggio che resta stretto.