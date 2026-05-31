LIVE Brescia-Olimpia Milano 49-50 Serie A basket 2026 in DIRETTA | sorpasso meneghino a metà terzo quarto

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A metà del terzo quarto, Milano ha preso il comando della partita con un sorpasso, portandosi sul 49-50. Armoni Brooks ha segnato un tiro in sospensione, portando la squadra meneghina a +3. Il coach di Brescia ha chiamato un time-out immediatamente dopo, per discutere la strategia. La partita tra le due squadre è ancora molto equilibrata, con il punteggio che resta stretto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-52 Armoni Brooks in sospensione per il +3 Milano, che costringe coach Cotelli a chiamare time-out. 49-50 Appoggio di Ellis per il sorpasso Olimpia. 49-48 LeDay in sospensione. 49-46 Schiacciata di Ndour! +3 Germani. 47-46 22 di Quinn Ellis in lunetta per il -1 Milano. 47-44 Schiacciata di Josh Nebo. 47-42 Completato il 2+1. 46-42 Della Valle col fallo! La Germani batte un colpo e reagisce. 44-42 Ancora l’americano di passaporto danese: mini-parziale di 6-0 dell’Olimpia per il -2. 44-40 Shavon Shields si mette in proprio. 44-38 Tiro dalla media di Josh Nebo. 44-36 Demetre Rivers alza la parabola. Inizia la ripresa al PalaLeonessa: si riparte dal 42-36 con cui si era chiuso il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live brescia olimpia milano 49 50 serie a basket 2026 in diretta sorpasso meneghino a met224 terzo quarto
© Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 49-50, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sorpasso meneghino a metà terzo quarto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Brescia - Olimpia Milano Extended Highlights

Video Brescia - Olimpia Milano Extended Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-88, Serie A basket 2026 in DIRETTA: strapotere meneghino. L’EA7 si prende gara 1L’Olimpia Milano ha vinto gara 1 contro la squadra di casa con il punteggio di 88-72.

Leggi anche: LIVE Brescia-Olimpia Milano 31-31, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sfida in perfetta parità a metà secondo quarto

Temi più discussi: Brescia Olimpia Milano ai Playoff di LBA: dove vederla in tv e streaming; LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-88, Serie A basket 2026 in DIRETTA: strapotere meneghino. L’EA7 si prende gara 1; Netta prova di forza di Milano in gara 1: attacco di Brescia soffocato, è 1-0 Olimpia nella serie; Milano schiaccia la Germani in gara-1: 88-72 per l’Olimpia.

brescia olimpia milano live brescia olimpia milanoDiretta | Brescia Milano (risultato 20-14) video streaming tv: Della Valle show! (oggi 31 maggio 2026)Diretta Brescia Milano streaming video tv, oggi domenica 31 maggio 2026: orario e risultato live di gara-2 della semifinale della Serie A di basket. ilsussidiario.net

brescia olimpia milano live brescia olimpia milanoBrescia-Olimpia Milano oggi in tv, Serie A basket 2026: orario gara-2, canale in chiaro, streamingSiamo ormai già entrati nel vivo delle semifinali playoff valide per la Serie A basket 2025-2026. Dopo la vittoria esterna della Reyer Venezia ai danni ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web