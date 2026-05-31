LIVE Brescia-Olimpia Milano 49-50 Serie A basket 2026 in DIRETTA | sorpasso meneghino a metà terzo quarto
A metà del terzo quarto, Milano ha preso il comando della partita con un sorpasso, portandosi sul 49-50. Armoni Brooks ha segnato un tiro in sospensione, portando la squadra meneghina a +3. Il coach di Brescia ha chiamato un time-out immediatamente dopo, per discutere la strategia. La partita tra le due squadre è ancora molto equilibrata, con il punteggio che resta stretto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-52 Armoni Brooks in sospensione per il +3 Milano, che costringe coach Cotelli a chiamare time-out. 49-50 Appoggio di Ellis per il sorpasso Olimpia. 49-48 LeDay in sospensione. 49-46 Schiacciata di Ndour! +3 Germani. 47-46 22 di Quinn Ellis in lunetta per il -1 Milano. 47-44 Schiacciata di Josh Nebo. 47-42 Completato il 2+1. 46-42 Della Valle col fallo! La Germani batte un colpo e reagisce. 44-42 Ancora l’americano di passaporto danese: mini-parziale di 6-0 dell’Olimpia per il -2. 44-40 Shavon Shields si mette in proprio. 44-38 Tiro dalla media di Josh Nebo. 44-36 Demetre Rivers alza la parabola. Inizia la ripresa al PalaLeonessa: si riparte dal 42-36 con cui si era chiuso il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Brescia - Olimpia Milano Extended Highlights
Notizie e thread social correlati
LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-88, Serie A basket 2026 in DIRETTA: strapotere meneghino. L’EA7 si prende gara 1L’Olimpia Milano ha vinto gara 1 contro la squadra di casa con il punteggio di 88-72.
Leggi anche: LIVE Brescia-Olimpia Milano 31-31, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sfida in perfetta parità a metà secondo quarto
Temi più discussi: Brescia Olimpia Milano ai Playoff di LBA: dove vederla in tv e streaming; LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-88, Serie A basket 2026 in DIRETTA: strapotere meneghino. L’EA7 si prende gara 1; Netta prova di forza di Milano in gara 1: attacco di Brescia soffocato, è 1-0 Olimpia nella serie; Milano schiaccia la Germani in gara-1: 88-72 per l’Olimpia.
LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale - x.com
Brescia-Olimpia Milano, la serie delle letture La semifinale LBA mette di fronte due mondi: il sistema offensivo della Pallacanestro Brescia, costruito sul pick and roll Della Valle-Bilan, e la fisicità profonda dell’Olimpia Milano. Milano parte favorita, anche senz facebook
Diretta | Brescia Milano (risultato 20-14) video streaming tv: Della Valle show! (oggi 31 maggio 2026)Diretta Brescia Milano streaming video tv, oggi domenica 31 maggio 2026: orario e risultato live di gara-2 della semifinale della Serie A di basket. ilsussidiario.net
Brescia-Olimpia Milano oggi in tv, Serie A basket 2026: orario gara-2, canale in chiaro, streamingSiamo ormai già entrati nel vivo delle semifinali playoff valide per la Serie A basket 2025-2026. Dopo la vittoria esterna della Reyer Venezia ai danni ... oasport.it