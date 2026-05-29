LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-88 Serie A basket 2026 in DIRETTA | strapotere meneghino L’EA7 si prende gara 1
L’Olimpia Milano ha vinto gara 1 contro la squadra di casa con il punteggio di 88-72. Nella seconda metà del match, l’EA7 ha aumentato la pressione offensiva, con percentuali elevate sia dalla lunga distanza (47%) che da sotto (61%). La squadra ospite ha mantenuto il controllo del gioco nel secondo tempo, consolidando il vantaggio e chiudendo la partita senza grandi difficoltà.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-51 Anche in fase d’attacco l’Olimpia ha aumentato i giri del motore nella seconda parte di match, toccando percentuale molto alte sia da tre (47%) che da due (61). 21.48 Grande prestazione dell’EA7 che trionfa grazie alla grande fase difensiva. Dopo un primo tempo a dir poco complicato, chiuso con 8 punti di ritardo, i meneghini sono rientrati in corsa aumentando l’intensità difensiva, con Bolmaro e Nebo protagonisti. 21.46 L’Olimpia Milano vince nettamente la gara 1 della semifinale! TERIMA LA PARTITA 72-88 Anche Cuornooh va a segno in questo garbage time finale. Tripla per il bresciano. 69-88 Due su due per Bilan dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallacanestro Brescia vs Olimpia Milano Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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