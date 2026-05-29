LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-88 Serie A basket 2026 in DIRETTA | strapotere meneghino L’EA7 si prende gara 1

Notizia in breve

L’Olimpia Milano ha vinto gara 1 contro la squadra di casa con il punteggio di 88-72. Nella seconda metà del match, l’EA7 ha aumentato la pressione offensiva, con percentuali elevate sia dalla lunga distanza (47%) che da sotto (61%). La squadra ospite ha mantenuto il controllo del gioco nel secondo tempo, consolidando il vantaggio e chiudendo la partita senza grandi difficoltà.