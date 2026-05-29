LIVE Brescia-Olimpia Milano 24-16 Serie A basket 2026 in DIRETTA | primo quarto dominato dalla Leonessa meneghini in affanno
Nel secondo quarto, Brescia mantiene il vantaggio contro Olimpia Milano, con un punteggio di 24-16. La squadra locale si distingue per il tiro da due punti, confermando il dominio nel primo quarto. I meneghini mostrano difficoltà nel recuperare il gap e continuano a inseguire nel punteggio. La partita si svolge in un momento di equilibrio, con Brescia che si conferma in avanti dopo i primi 20 minuti di gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO QUARTO 20.20 Brescia davanti con merito grazie soprattutto al tiro da due. Per Milano troppe palle perse (6!). FINITO IL PRIMO QUARTO 24-16 Della Valle mette due tiri liberi su due. 22-16 Bolmaro trova due punti facili in contropiede su l’assist a tutto campo di Guduric. 22-14 Nunn da tre dopo lo step-back! Troppo spazio concessogli da Guduric. 19-14 Diop con la schiacciata! Ottimo l’assist di Bolmaro. 19-12 BILAN! In post basso il centro di Brescia trova i due punti con la mano debole. Nebo è costretto anche a fare fallo, ma Bilan sbaglia a cronometro fermo. 17-12 Bolmaro trova il primo canestro della serata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallacanestro Brescia vs Olimpia Milano Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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