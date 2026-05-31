LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis Roland Garros 2026 in DIRETTA | in campo tra un set?

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros 2026, BolelliVavassori sfidano PaulWillis. La partita è ancora in corso e si attende di sapere se si completerà in un set o più. Alle 13:01, Siniakova e Townsend conducono con un set di vantaggio. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 Siniakova Townsend avanti di un set. Bolelli-Vavassori in campo tra un parziale? Buon giorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI che se la vedono con PaulWillis. Match molto affascinante per gli azzurri, che sfidano una coppia inedita che è veramente interessante: il giovane svizzero Jakub Paul ha perso nelle qualificazioni in singolare e poi si è dilettato nel doppio, specialità in cui è maestro Markus Willis. Quest’ultimo è un britannico sopra le righe, che molti degli appassionati ricorderanno per la clamorosa cavalcata a Wimbledon molti anni fa quando dalle quali giunse a giocare con Roger Federer sul centrale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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