Nel terzo turno del doppio maschile a Roland Garros 2026, Bolelli e Vavassori affrontano una coppia composta da Paul e Willis. La partita si sta svolgendo in diretta e si sta giocando sul campo principale del torneo. I due azzurri cercano di avanzare ulteriormente nel torneo, mentre gli avversari rappresentano la squadra opposta. La sfida è ancora in corso, con i giocatori impegnati in scambi e game. La partita prosegue senza interruzioni fino a questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI che se la vedono con PaulWillis. Match molto affascinante per gli azzurri, che sfidano una coppia inedita che è veramente interessante: il giovane svizzero Jakub Paul ha perso nelle qualificazioni in singolare e poi si è dilettato nel doppio, specialità in cui è maestro Markus Willis. Quest’ultimo è un britannico sopra le righe, che molti degli appassionati ricorderanno per la clamorosa cavalcata a Wimbledon molti anni fa quando dalle quali giunse a giocare con Roger Federer sul centrale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Paul/Willis, Roland Garros 2026 in DIRETTA: entra nel vivo il torneo degli azzurri

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