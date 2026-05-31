LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis Roland Garros 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti

I giocatori sono in campo al Roland Garros 2026, con i match in corso. Le prime teste di serie del torneo si sono ritirate, consentendo ad altri atleti di avanzare. In un altro incontro, Siniakova e Townsend conducono con un set di vantaggio. La sessione di gioco prosegue con diverse partite in corso, mentre gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:32 Chiudono le numero uno del mondo e lasciano strada libera ai campioni di Roma! 13:01 Siniakova Townsend avanti di un set. Bolelli-Vavassori in campo tra un parziale? Buon giorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI che se la vedono con PaulWillis. Match molto affascinante per gli azzurri, che sfidano una coppia inedita che è veramente interessante: il giovane svizzero Jakub Paul ha perso nelle qualificazioni in singolare e poi si è dilettato nel doppio, specialità in cui è maestro Markus Willis. 🔗 Leggi su Oasport.it

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