LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 2-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | inizio con break degli azzurri

Nel torneo ATP di Miami, la partita tra le coppie BolelliVavassori e HeliovaaraPatten è iniziata con un break degli italiani. Attualmente il punteggio è di 2-1, con l'ultimo scambio che ha visto il finlandese portarsi a 15 e successivamente commettere un errore, portando il punteggio a 40-0 a favore degli avversari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 A quindici il finnico. 40-15 Sbaglia Heliovaara. 40-0 Prima a segno Heliovaara. 30-0 Fuori la risposta di rovescio di Vavassori. 15-0 Con il servizio Heliovaara. 2-0 Fortunatamente esce la risposta di rovescio di Heliovaara!! 40-40 Doppio fallo sanguinoso: punto decisivo! Dai Andre! 40-30 Non risponde Patten. Palla game! 30-30 Chiude a rete Bolelli! 15-30 Con la prima Wave! 0-30 La risposta di dritto di Heliovaara. 0-15 A segno Heliovaara dopo il dritto di Patten! 1-0 DIFESA CLAMOROSA degli azzurri, alla fine c’è l’errore di Patten. BREAK! 30-40 Pesantissimo dritto esploso da Bolelli; Palla break! 30-30 Comoda chiusura Heliovaara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizio con break degli azzurri Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten, valido per la... LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Giocatori in campo! 17:25 Ssfida al duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico... Tutto quello che riguarda LIVE Bolelli Vavassori Heliovaara... Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!; Atp Miami, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio: battuti Arends/Smith; Diretta Heliovaara - Patten - Bolelli - Vavassori (Miami Open presented by Itau); LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano e conquistano la finale!. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizio con break degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . Henry Patten al servizio! 17:34 Palleggio di riscaldamento cominciato: 4' e si parte! 17:31 Giocatori in ... oasport.it Bolelli e Vavassori diretta finale doppio Miami: segui la sfida contro Heliovaara e Patten, tennis oggi LIVEGli azzurri sfidano il finlandese e il britannico all'ultimo atto del Masters 1000 statunitense: in palio c'è la conquista del titolo nel secondo appuntamento del 'Sunshine Double'. Tutti gli aggiorna ... corrieredellosport.it Il ‘weekend azzurro’ di Miami comincia con Bolelli e Vavassori che se la vedranno con la coppia Heliovaara/Patten, forza ragazzi! - facebook.com facebook ATP Masters 1000 #MiamiOpen FINALE doppio maschile Simone #Bolelli e Andrea #Vavassori Harri Heliovaara e Henry Patten alle 17:30 in esclusiva assoluta su @SkySport e in streaming su @NOWTV_It x.com