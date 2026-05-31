LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis 6-4 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | c’è il break che può valere i quarti di finale

Notizia in breve

Bolelli ha ottenuto il break che porta il punteggio a 6-4, 5-2 nel match di doppio a Roland Garros 2026. Sul punteggio di 5-2 a favore di Bolelli e Vavassori, il tennista italiano ha vinto un super game con un servizio vincente, portandosi a 40-15. Il punto decisivo è stato un ace. Ora, il team ha due match point e può qualificarsi ai quarti di finale.