LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis 6-4 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | c’è il break che può valere i quarti di finale
Bolelli ha ottenuto il break che porta il punteggio a 6-4, 5-2 nel match di doppio a Roland Garros 2026. Sul punteggio di 5-2 a favore di Bolelli e Vavassori, il tennista italiano ha vinto un super game con un servizio vincente, portandosi a 40-15. Il punto decisivo è stato un ace. Ora, il team ha due match point e può qualificarsi ai quarti di finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 A quindici Bolelli! Super game del bolognese. 40-15 Aleee! Servizio vincente, meno cinque. 30-15 BEEEELLISSIMO vincente stretto con il dritto di Bolelli, che angolo ha trovato!!!!! 15-15 Forza, chiude lo smash Vavassori e si rifà! 0-15 Comodissima volèe messa in rete da Vavassori. 4-2 IN RETEEEEEEE il dritto di Paul. Disastro dello svizzero. BREEEEAK! Seconda, dai ragazzi! 40-A Sii! In rete la volèe di rovescio da vicino di Paul. Palla break! 40-40 Chiude a rete Bolelli dopo il dritto molto profondo del compagno. 40-30 Tira addosso a Willis Vavassori, comodissima chiusura. 30-30 Nooo non rimane in campo la risposta in chop di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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