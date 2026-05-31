LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizio on serve di 1° set

Notizia in breve

Inizia il primo set tra BolelliVavassori e PaulWillis a Roland Garros 2026. Bolelli chiude il game con un ace, portandosi 40-0 e chiudendo facilmente. Il punteggio attuale è 2-1 in favore dei primi. La partita prosegue con scambi veloci e punti decisi, senza pause significative. Non ci sono state interruzioni o cambi di servizio finora. La sfida continua con un ritmo intenso e senza variazioni nel punteggio.