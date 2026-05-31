LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis 6-4 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | prosegue l’equilibrio nel 2° set
Al secondo set, il punteggio è 3-2 in favore di Bolelli e Vavassori contro Paul e Willis a Roland Garros 2026. Bolelli ha concluso un punto con un colpo al volo, portando il punteggio a 40-15, mentre Vavassori ha risposto con una volée dorsale. L’umidità sembra aver influenzato il gioco, con un calo nelle prestazioni per alcuni giocatori. La partita prosegue con equilibrio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Chiude la schermaglia di volo Bolelli!! 40-15 Prima e dritto al volo Vavassori! 30-15 Volèe dorsale risolutiva di Bolelli, c’è umidità, forse il calo è dovuto a ciò. 15-15 Mamma mia che momentaccio! Doppio fallo. 15-0 Prima vincente. 2-2 Vola via un altro dritto in palleggio, questa volta a Vavassori. Calo evidente degli azzurri nel 2° set. 40-30 Stranissimo attacco in chop di Willis, non tira su il dritto Vavassori. 30-30 Favoloso passante inside in di Vavassori! Forza! 30-15 Bruttissima risposta sulla seconda di Bolelli. 15-15 Sotto la rete la stop volley del britannico. 15-0 Affossa un comodo rovescio Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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