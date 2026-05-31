LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis 6-4 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | prosegue l’equilibrio nel 2° set

Notizia in breve

Al secondo set, il punteggio è 3-2 in favore di Bolelli e Vavassori contro Paul e Willis a Roland Garros 2026. Bolelli ha concluso un punto con un colpo al volo, portando il punteggio a 40-15, mentre Vavassori ha risposto con una volée dorsale. L’umidità sembra aver influenzato il gioco, con un calo nelle prestazioni per alcuni giocatori. La partita prosegue con equilibrio.