Sul campo, il punteggio è 4-3 in favore degli azzurri. L’emiliano si salva da una situazione di 15-40, con un ace e un colpo vincente. Dopo un altro punto, il punteggio si mantiene in equilibrio, con 40-40. Vavassori risponde con un intervento, mentre Willis chiude a rete, portando il punteggio a 30-40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Si salva alla grande l’emiliano! Restiamo davanti! A-40 AAACCEEEE 40-40 Molto bene, altra prima e altra chiusura del pinerolese! Avanti! 30-40 Prima e intervento di Vavassori! Ne resta un’altra! 15-40 Chiude a rete Willis. Due chance. 15-30 Su, prima vincente! Alè! 0-30 Nooo altro dritto out. E ora? 0-15 Attenzione, sbaglia di dritto Bolelli. 3-3 A zero il britannico. 40-0 Ace. 30-0 Slice mancino, chiude Paul. 15-0 Servizio vincente Willis. 3-2 A zero Vavassori! 40-0 Comoda chiusura Bolelli. 30-0 Prima vincente di Vavassori. 15-0 Primo scambio semi lungo, nove colpi, sbaglia di dritto Paul. 2-2 A trenta Paul. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Paul/Willis 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri si salvano da 15-40!

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