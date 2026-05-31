LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizio on serve di 1° set

Notizia in breve

Sul campo, il punteggio tra BolelliVavassori e PaulWillis è di 2-2 nel secondo set a Roland Garros 2026. Willis serve sul 30-30, mentre Paul sbaglia una volée, portando il punteggio a 40-30. Successivamente, Willis realizza la prima vincente con un slice mancino. La partita prosegue con scambi serrati e punti decisi, senza ulteriori variazioni nel punteggio.