LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizio on serve di 1° set
Sul campo, il punteggio tra BolelliVavassori e PaulWillis è di 2-2 nel secondo set a Roland Garros 2026. Willis serve sul 30-30, mentre Paul sbaglia una volée, portando il punteggio a 40-30. Successivamente, Willis realizza la prima vincente con un slice mancino. La partita prosegue con scambi serrati e punti decisi, senza ulteriori variazioni nel punteggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 A trenta Willis. 40-30 Non passa la volèe di Paul. 40-15 Prima vincente slice del mancino britannico. 30-15 Si fa perdonare con l’intervento vincente a rete. 30-0 Non risponde di rovescio Vavassori. 15-0 Prima di Willis, chiusura di Paul. 2-1 In un amen anche Bolelli! 40-0 Prima e comoda chiusura Wave. 30-0 Con la prima Bolelli. 15-0 Chiude di volo Vavassori. 1-1 A zero Paul. 40-15 Sbaglia di dritto lo svizzero. 40-0 Ace sporco. 30-0 Non risponde di dritto alla prima Vavassori. 15-0 Dritto vincente di Paul. 1-0 A zero Vavassori! 40-0 Servizio vincente. 30-0 Non risponde di rovescio Paul. 15-0 Primo punto per gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
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