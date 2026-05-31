LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | Dosso punta azzurra Fabbri per il riscatto
Alle 19.05, negli 800 femminili, tocca a Eloisa Coiro, che torna in pista dopo una stagione in cui ha gareggiato sia individualmente sia con la staffetta. La gara si svolge alla Diamond League di Rabat. Tra gli uomini, Dosso punta all’azzurro, mentre Fabbri cerca il riscatto. La competizione è in corso e le atlete sono in fase di riscaldamento prima della partenza.
19.05: Negli 800 femminili toccherà invece a Eloisa Coiro, reduce da una stagione che l’ha vista protagonista sia individualmente sia con la staffetta. L’azzurra dovrà confrontarsi con un gruppo di altissimo livello che comprende la campionessa mondiale Lilian Odira, le iridate indoor Tsige Duguma e Prudence Sekgodiso, oltre a Audrey Werro, Oratile Nowe, Tigist Getachew e Addy Wiley. Un’occasione preziosa per testare le proprie ambizioni internazionali. 19.02: Sul fronte della velocità, Zaynab Dosso proverà a confermare le ottime sensazioni mostrate a Savona. La campionessa mondiale indoor dei 60 metri affronta un cast di assoluto valore nei 100 metri, guidato dalla giamaicana Tina Clayton e arricchito dalla presenza di specialiste come Patrizia Van der Weken, Zoe Hobbs, Jonielle Smith e Lavanya Williams. 🔗 Leggi su Oasport.it
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