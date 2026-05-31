LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | Dosso punta azzurra Fabbri per il riscatto

Notizia in breve

Alle 19.05, negli 800 femminili, tocca a Eloisa Coiro, che torna in pista dopo una stagione in cui ha gareggiato sia individualmente sia con la staffetta. La gara si svolge alla Diamond League di Rabat. Tra gli uomini, Dosso punta all’azzurro, mentre Fabbri cerca il riscatto. La competizione è in corso e le atlete sono in fase di riscaldamento prima della partenza.