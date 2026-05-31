LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | personale per Coiro Fabbri giù dal podio Tra poco Dosso
Durante la tappa di Rabat della Diamond League di atletica, un atleta ha stabilito il proprio record personale, mentre un altro è scivolato dal podio. La competizione prosegue con l’imminente intervento di un atleta di nome Dosso. Poco prima, un’atleta ha superato 1.94 metri al primo tentativo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36: Anche Mahuchikh supera 1.94 al primo tentativo 20.35. Anche Kennedy supera 4.60 al primo tentativo, sbagliano tutte le altre 20.34. Patterson supera 1.94 al primo tentativo 20.31. Gara di testa della svizzera Werro che domina in 1’56?56, nuovo record del meeting. Ssecondo posto per l’etiope Dugumma con 1’57?24, terza la keniana Odira con 1’57?27. Eloisa Coiro ha fatto una gara generosa ed è calata vistosamente nell’ultimo rettilineo ma c’è il personale con 1’58?42 20.29: Quarto posto per Coiro ai 400 20.27: McTaggart e Grove superano 4.60 al primo tentativo 20.26: C’è Eloisa Coiro al via negli 800 con l’obiettivo di ben figurare. 🔗 Leggi su Oasport.it
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