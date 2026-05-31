LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | personale per Coiro Fabbri giù dal podio Dosso poco brillante
Durante la Diamond League di Rabat, un atleta ha stabilito il suo nuovo record personale. Nella gara di alto, un concorrente ha superato 1.97 al secondo tentativo. Patterson, invece, ha commesso tre errori e si è piazzato secondo. In altre prove, Fabbri è sceso dal podio, mentre Dosso ha mostrato poca brillantezza. Nella sessione di atletica live, le competizioni sono ancora in corso e i risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58. mahuchuikh vince la gara dell’alto superando 1.97 al secondo tentativo, tre errori per Patterson che è seconda con 1.94, terza Topic con 1.94 al terzo tentativo. Da capire se il suo ritiro è dovuto ad un problema fisico 20.53: E’ il momento dei 1500 maschili. Anche qui tanti campioni, compreso il campione mondiale in carica, il portoghese Nader. Questi i protagonisti: 1 CIATTEI Vincent USA 21 JAN 1995 3:31.67 3:33.41 18 2 SZOT Flavien FRA 6 SEP 2001 3:30.74 3:38.57 31 3 VERHEYDEN Ruben BEL 22 DEC 2000 3:30.99 3:37.29 19 4 PINTO José Carlos POR 3 MAY 1997 3:31.94 3:33.36 33 5 MESSAOUDI Fouad MAR 7 JAN 2001 3:32. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA: tra poco Dosso e Coiro, Fabbri giù dal podioDurante la Diamond League di Rabat 2026, gli atleti hanno gareggiato nelle prove di atletica.
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