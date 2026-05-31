LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | personale per Coiro Fabbri giù dal podio Dosso poco brillante

Notizia in breve

Durante la Diamond League di Rabat, un atleta ha stabilito il suo nuovo record personale. Nella gara di alto, un concorrente ha superato 1.97 al secondo tentativo. Patterson, invece, ha commesso tre errori e si è piazzato secondo. In altre prove, Fabbri è sceso dal podio, mentre Dosso ha mostrato poca brillantezza. Nella sessione di atletica live, le competizioni sono ancora in corso e i risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale.