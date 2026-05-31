LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | personale per Coiro Fabbri giù dal podio Dosso non brilla

Notizia in breve

In gara nella Diamond League di Rabat, il record personale di un atleta è stato migliorato, mentre un altro ha perso il podio. Un corridore non è riuscito a ripetersi e non ha ottenuto piazzamenti di rilievo. La manifestazione è in corso e gli aggiornamenti continuano. La diretta si conclude alle 21.59, con i commenti finali e i ringraziamenti ai lettori.