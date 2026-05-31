LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | personale per Coiro Fabbri giù dal podio Dosso non brilla
In gara nella Diamond League di Rabat, il record personale di un atleta è stato migliorato, mentre un altro ha perso il podio. Un corridore non è riuscito a ripetersi e non ha ottenuto piazzamenti di rilievo. La manifestazione è in corso e gli aggiornamenti continuano. La diretta si conclude alle 21.59, con i commenti finali e i ringraziamenti ai lettori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59. per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 21.58. Si conclude qui il meeting di Rabat con un 3000 siepi di altissimo livello e il record europeo di Ruppert. Italia così così oggi. Bene Eloisa Coiro, col personale negli 800. Buona gara di Pernici negli 800, discreto Fabbri nel peso. Deludenti Dosso e Folorunso. I 200 di Bednarek assieme ai 3000 siepi di El Bakkali la gara del giorno 21.57. Che gara del marocchino El Bakkali, profeta in patria ancora una volta. Miglior tempo mondiale stagionale per lui con 7’57?25 ma il risultato di maggior spessore è il record europeo di Ruppert che è secondo con 7’57?80. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su La Vita in Diretta.
Wanda Diamond League 2026: Where Champions Are Made
Notizie e thread social correlati
LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA: personale per Coiro, Fabbri giù dal podio. Tra poco DossoDurante la tappa di Rabat della Diamond League di atletica, un atleta ha stabilito il proprio record personale, mentre un altro è scivolato dal podio.
LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA: personale per Coiro, Fabbri giù dal podio, Dosso poco brillanteDurante la Diamond League di Rabat, un atleta ha stabilito il suo nuovo record personale.
Temi più discussi: Atletica oggi in tv, Diamond League Rabat 2026: orari, programma, streaming, azzurri in gara; Atletica, due appuntamenti da non perdere su Sky; LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA: subito Fabbri per il riscatto! Attesa per Zaynab Dosso ed Eloisa Coiro; Atletica oggi, Diamond League Xiamen 2026: orari, tv, streaming, quando gareggiano Furlani e Fabbri.
COIRO 1:58.42 Seconda di sempre! Soltanto Gabriella Dorio più veloce di Eloisa Coiro nella storia azzurra degli 800 metri: la romana si migliora in Diamond League a Rabat e il primato italiano di 1:57.66 è sempre più vicino DIRETTA Sky Sport Arena facebook
Atletica, Bednarek tuona un super 200 in Diamond League. Dosso stecca a Rabat, Fabbri riemerge, tre world leadA Rabat (Marocco) è andata in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica sbarcato in terra nordafricana ... oasport.it
LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA: tra poco Dosso e Coiro, Fabbri giù dal podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Diamond League 2026 in ... oasport.it