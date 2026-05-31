LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | personale per Coiro Fabbri giù dal podio Dosso lontana dai suoi standard
Durante la Diamond League di Rabat, il rappresentante dello Sri Lanka ha lanciato il giavellotto a 85 metri. Nel settore femminile, la gara ha visto una performance sotto le aspettative per alcune atlete: la slovena Dosso si è mantenuta lontana dai suoi standard abituali, mentre l’italiana Fabbri è scesa dal podio. Per l’atleta italiana Coiro, è arrivato un nuovo personale. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50: Gran lancio del rappresentante di Sri Lanka Pathirage nel giavellotto: 85.97 20.50: Eliminate Sutej e Bonnin nell’asta a 4.60 20.49. Si ritira Topic nell’alto, sarà terza 20.48: Rohler con 81.61 si inserisce al secondo posto nel giavellotto 20.48: Partenza falsa nei 200 20.46: Peters con 82.45 va al comando del giabellotto davanti a Walcott con 80.63 20.44: Anche Caudery supera 4.60 nell’asta. per ora sei le atlete ancora in gara 20.43. Altra gara di altissimo livello, i 200 uomini. Questi i protagonisti: 1 HSSINE Yassine MAR 31 JAN 2003 20.92 20.92 2 TRAORE Cheickna CIV 21 OCT 2000 19.93 20.14 37 3 BROWN Aaron CAN 27 MAY 1992 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
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