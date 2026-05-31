LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | personale per Coiro Fabbri giù dal podio Dosso lontana dai suoi standard

Notizia in breve

Durante la Diamond League di Rabat, il rappresentante dello Sri Lanka ha lanciato il giavellotto a 85 metri. Nel settore femminile, la gara ha visto una performance sotto le aspettative per alcune atlete: la slovena Dosso si è mantenuta lontana dai suoi standard abituali, mentre l’italiana Fabbri è scesa dal podio. Per l’atleta italiana Coiro, è arrivato un nuovo personale. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in diretta.