Lite in centro a Reggio Emilia giovane accoltellato

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata del 31 maggio, in centro a Reggio Emilia, un giovane è stato accoltellato durante una lite in piazza San Zenone. Soccorsi sanitari e forze dell’ordine sono intervenuti poco dopo le 22, dopo che alcuni passanti avevano segnalato un violento diverbio che è culminato in un'aggressione. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ferito o sulle eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Reggio Emilia, 31 maggio 2026 - Ennesimo episodio di violenza, in serata in centro a Reggio, con soccorsi sanitari e forze dell’ordine intervenuti poco dopo le 22 in piazza San Zenone, dove alcuni passanti hanno segnalato un violento diverbio sfociato in un’aggressione. Sul posto è rimasto ferito un giovane, identificato come un 26enne, raggiunto dalla lama di un’arma da taglio, probabilmente un coltello. Sono arrivati il personale dell’ambulanza e dell’automedica, con la centrale operativa del 118 che ha subito mobilitato anche gli agenti di polizia. Il giovane ferito, apparso cosciente, è stato medicato e caricato a bordo dell’ambulanza per poi essere portato d’urgenza al pronto soccorso dell’arcispedale cittadino, in condizioni giudicate di media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lite in centro a reggio emilia giovane accoltellato
© Ilrestodelcarlino.it - Lite in centro a Reggio Emilia, giovane accoltellato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gita scolastica a Roma, paura per una sedicenne di Reggio Emilia colpita da un’impalcatura in centro: la giovane è al Bambino Gesù, non è graveUna ragazza di 16 anni proveniente da Reggio Emilia è stata ferita nel centro storico di Roma durante una gita scolastica.

Grossa lite, accoltellato un giovane. Fermato un uomo per tentato omicidioNella serata di giovedì si è verificata una lite violenta che ha portato a un giovane di 20 anni con ferite da arma da taglio.

Temi più discussi: Reggio Emilia, litiga per la droga e gli stacca l'orecchio; Reggio Emilia, preparava attentato per Stato islamico: fermato 22enne; Reggio Emilia, litigano per una dose di droga e gli strappa un orecchio con un morso; Gli stacca un orecchio a morsi. Lite per la droga, 26enne arrestato.

reggio emilia lite in centro aReggio Emilia, litigano per una dose di droga e gli strappa un orecchio con un morsoE’ accaduto vicino alla stazione storica. Arrestato un uomo di 26 anni, vittima un 44enne trovato dagli agenti sanguinante e sotto choc ... corrieredibologna.corriere.it

Lite in casa a Reggio Emilia, aggredisce i carabinieriReggio Emilia – Un intervento movimentato quello accaduto ieri notte a Reggio Emilia, con un uomo alla fine denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, per aver aggredito i carabinieri intervenuti ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web