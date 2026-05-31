Nella serata del 31 maggio, in centro a Reggio Emilia, un giovane è stato accoltellato durante una lite in piazza San Zenone. Soccorsi sanitari e forze dell’ordine sono intervenuti poco dopo le 22, dopo che alcuni passanti avevano segnalato un violento diverbio che è culminato in un'aggressione. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ferito o sulle eventuali responsabilità.

Reggio Emilia, 31 maggio 2026 - Ennesimo episodio di violenza, in serata in centro a Reggio, con soccorsi sanitari e forze dell’ordine intervenuti poco dopo le 22 in piazza San Zenone, dove alcuni passanti hanno segnalato un violento diverbio sfociato in un’aggressione. Sul posto è rimasto ferito un giovane, identificato come un 26enne, raggiunto dalla lama di un’arma da taglio, probabilmente un coltello. Sono arrivati il personale dell’ambulanza e dell’automedica, con la centrale operativa del 118 che ha subito mobilitato anche gli agenti di polizia. Il giovane ferito, apparso cosciente, è stato medicato e caricato a bordo dell’ambulanza per poi essere portato d’urgenza al pronto soccorso dell’arcispedale cittadino, in condizioni giudicate di media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite in centro a Reggio Emilia, giovane accoltellato

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