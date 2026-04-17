Gita scolastica a Roma paura per una sedicenne di Reggio Emilia colpita da un’impalcatura in centro | la giovane è al Bambino Gesù non è grave

Una ragazza di 16 anni proveniente da Reggio Emilia è stata ferita nel centro storico di Roma durante una gita scolastica. La giovane è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù, dove si trova sotto osservazione. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, quando una parte di un'impalcatura ha colpito la studentessa. Al momento, le sue condizioni sono considerate non gravi.

Poteva finire molto peggio la gita scolastica di una classe arrivata a Roma da Reggio Emilia. Una ragazza di soli 16 anni è rimasta ferita ieri pomeriggio mentre si trovava nel centro storico della Capitale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Dramma in gita scolastica: colpita a 16 anni dalle lastre dell’impalcatura della chiesa di Sant’Ignazio a RomaReggio Emilia, 17 aprile 2026 – La gita a Roma si sarebbe potuta trasformare in tragedia per la ragazza di 16 anni di Reggio Emilia che, poco dopo le... Roma, cadono lastre di impalcatura da chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita. Dramma in gita scolastica: studentessa di Reggio Emilia colpita dalle lastre dell’impalcatura a RomaTragedia sfiorata nel cuore del centro della Capitale: ferita e quindi trasportata in ospedale la 16enne in visita alla chiesa di Sant’Ignazio ... ilrestodelcarlino.it Roma, crolla impalcatura della chiesa di Sant'Ignazio: ferita 16enne in gita scolasticaUna studentessa di 16 anni, originaria di Reggio Emilia e a Roma con la propria classe per una gita scolastica, è rimasta ferita a causa della caduta di alcune pesanti assi di legno scivolate da un ... romatoday.it