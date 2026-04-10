Grossa lite accoltellato un giovane Fermato un uomo per tentato omicidio

Nella serata di giovedì si è verificata una lite violenta che ha portato a un giovane di 20 anni con ferite da arma da taglio. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all'ospedale di San Donà, dove si trova in condizioni critiche. Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre si trovava sul posto, con l’accusa di tentato omicidio.

Sono critiche le condizioni di un ventenne che si trova ora ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di San Donà, mentre un uomo di 66 anni è stato fermato dai carabinieri della compagnia locale nella tarda sera di giovedì, sospettato di aver tentato di ucciderlo. Tutto è successo nel contesto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Lite in una stanza d’albergo degenera in tentato omicidio, uomo accoltellato a volto e collo: arrestato 27enneUn 27enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un 57enne a volto e collo al culmine di una lite. Modena, 37enne accoltellato e operato d’urgenza: fermato un 23enne per tentato omicidioEseguito un fermo per tentato omicidio aggravato dalla Squadra Mobile della Questura di Modena e dalla Polizia Ferroviaria di Bologna, a seguito di... Temi più discussi: Lite familiare nel crotonese, 58enne accoltellato dal nipote; Catania, donna accoltellata a Picanello: arrestato il marito da cui si stava separando; Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga. Lite per strada finisce nel sangue: accoltellato un uomoÈ successo in via Filippo Turati a San Giuliano Milanese nella notte tra mercoledì e giovedì 9 aprile. Indagano i carabinieri ... milanotoday.it Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidioUn rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile. Il suo aggressore, un 28enne, è stato arrestato per tentato omicidio. fanpage.it Lite violenta in piazzale della Pace: uomo armato di coltello e catena minaccia passanti e carabinieri. Denunciato un 30enne in stato di alterazione. Segui il TGparma alle 12:45 e alle 19:25 oppure visita il nostro sito www.12tvparma.it #violenza #cronaca #c - facebook.com facebook