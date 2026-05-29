La nazionale maschile di volley si recherà alla ChorusLife Arena per una partita. Michele Perani, noto come “Maic”, sarà lo speaker ufficiale dell’evento. Perani, già voce del Volley Bergamo, condurrà la gara, portando la sua esperienza sul microfono. La partita sarà trasmessa dal vivo e rappresenta un momento importante per gli appassionati di pallavolo nella regione.

Articolo. Lo speaker bergamasco, già voce ufficiale del Volley Bergamo, coronerà il sogno azzurro “scaldando” il pubblico in occasione dello storico match L’emozione ha voce. Modellando un successo di Adriano Celentano, ecco l’etichetta che potrebbe calzare alla perfezione per Michele «Maic» Perani. Alla ChorusLife Arena, domenica alle 17.30, arriverà un appuntamento storico: il test match dell’Italia maschile di volley – campione del mondo – contro la Turchia. Una partita nella partita quella per colui che ne sarà speaker e che ha fatto “la bocca buona” ad essere al centro della scena (o meglio, sul lato lungo del campo) in occasione delle prime volte nell’impianto cittadino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Alla ChorusLife Arena arriva la nazionale maschile di volley. La “voce” della gara sarà di Michele «Maic» Perani

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