Goran Bregovi? arriva a Bergamo | terrà un concerto alla ChorusLife Arena

Goran Bregovi? sarà a Bergamo per un concerto alla ChorusLife Arena nella primavera del 2026. Dopo diversi concerti in Italia, il musicista torna nel paese con la sua Wedding and Funeral Band, pronto a esibirsi in una serie di date. La tournée conferma il continuo impegno dell’artista nel portare la sua musica dal vivo al pubblico italiano.

Dopo una stagione di concerti che ha confermato il forte legame con il pubblico italiano, Goran Bregovi? annuncia il ritorno in Italia nella primavera 2026 con la sua inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date all’insegna della sua inesauribile energia musicale. Il 16 aprile alle 21 sarà alla ChorusLife Arena, a Bergamo, facendo ritorno in terra orobica. Compositore visionario, sperimentatore e narratore di popoli, Bregovi? continua a unire i linguaggi del mondo in un’unica, travolgente sinfonia di fiati, percussioni e voci bulgare. Ogni suo concerto è un rito collettivo, dove l’energia contagiosa dei musicisti si fonde con il calore del pubblico, trasformando le piazze e i teatri in una grande festa sonora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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