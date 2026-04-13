Successo per il Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena | oltre 26mila spettatori in quattro giorni

In quattro giorni, più di 26.000 persone hanno assistito alle performance del Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena. Lo spettacolo OVO ha attirato un pubblico entusiasta, confermando l’interesse crescente per questa forma di intrattenimento in Italia. La presenza di così tante persone in poco tempo sottolinea il successo della tournée e la forte attrattiva delle produzioni circensi di livello internazionale.

Il pubblico italiano continua a dimostrare un entusiasmo travolgente per OVO e per Cirque du Soleil, il famoso spettacolo nato 15 anni fa, è diventato uno dei più amati del repertorio della compagnia grazie alla sua combinazione di acrobazie spettacolari, musica dal vivo e una narrazione visiva coinvolgente, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show che delizia grandi e piccoli. Oltre 26.000 spettatori in quattro giorni, distribuiti su otto spettacoli, e quasi 2.000 presenze dall’estero: si chiude con numeri significativi la tappa di OVO del Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena di Bergamo, unico appuntamento italiano, insieme a Roma, prima della prosecuzione della tournée internazionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Cirque du Soleil: nuova replica per lo spettacolo “Ovo” alla ChorusLife ArenaA grande richiesta si aggiunge un nuovo spettacolo di Cirque du Soleil OVO a Bergamo, sabato 11 aprile 2026 alle ore 12:30 alla Choruslife Arena. Leggi anche: Cirque du Soleil, entusiasmo a Bergamo per Ovo: ancora una data alla ChorusLife Arena