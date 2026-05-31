L’Italia mantiene la sua presenza al Roland Garros, nonostante l’eliminazione di uno dei suoi atleti più noti. La squadra azzurra continua a partecipare e a competere nel torneo, sostenuta dai risultati degli altri giocatori italiani. La squadra ha affrontato varie sfide durante la competizione e si prepara per le prossime partite. La partecipazione italiana si conferma attiva, con diversi atleti ancora in gara e pronti a continuare il percorso nel torneo.

L’Italia c’è ancora a Parigi e sogna in grande al Roland Garros. Dopo la scioccante eliminazione di Jannik Sinner, il movimento italiano ha risposto presente e ha fatto capire al resto del mondo che dietro al numero uno del mondo c’è davvero molto, il tutto considerando l’assenza per infortunio di un giocatore del calibro di Lorenzo Musetti. Per la seconda volta nell’era Open, l’Italia ha portato nuovamente tre giocatori alla seconda settimana sulla terra rossa parigina ed il precedente era datato 2021, quando a centrare il traguardo furono Sinner, Musetti e Berrettini, con i primi due sconfitti da Nadal e Djokovic e con il terzo che sfruttò il ritiro di Federer. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - L’Italia è ancora viva al Roland Garros: la risposta di un movimento solido allo shock dell’eliminazione di Sinner

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lintervista a Matteo Renzi (Italia Viva): Come Europa dovremmo svegliarci e fare da ponte ...

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, l'Italia orfana di Sinner e Musetti è ancora viva! Cobolli batte Tien e vola agli ottaviAl Roland Garros, l'Italia resta senza Sinner e Musetti, ma prosegue con successo il torneo di Flavio Cobolli.

Il punteggio di Jannik Sinner prima del malore: vittoria a un passo, poi il crollo al Roland Garros e l’eliminazioneJannik Sinner stava per vincere il suo match di secondo turno al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo quando si è sentito male.

Temi più discussi: Italiani oggi al Roland Garros 2026: le partite del 29 maggio · Tennis ATP e WTA; Roland Garros, un super Cobolli travolge Tien e vola agli ottavi. Ora in campo Berrettini, poi tocca ad Arnaldi; Roland Garros, tre italiani agli ottavi: qualificati Cobolli, Berrettini e Arnaldi; Berrettini-Cobolli-Arnaldi, l'altra Italia vince al Roland Garros.

Al termine del terzo turno del Roland Garros, 21 nazioni delle 48 presenti nei due tabelloni di singolare possano contare su uno o più tennisti ancora in corsa, ma solamente Russia e Stati Uniti vantano almeno un esponente in entrambi i settori. ITALIA e Russi x.com

Sinner è scoppiato, fuori dal roland garros !!!! reddit

L’Italia è ancora viva al Roland Garros: la risposta di un movimento solido allo shock dell’eliminazione di SinnerL'Italia c'è ancora a Parigi e sogna in grande al Roland Garros. Dopo la scioccante eliminazione di Jannik Sinner, il movimento italiano ha risposto ... oasport.it

Roland Garros 2026, l’Italia cala il tris agli ottavi di finale. Continua la corsa di Auger-AliassimeI match valevoli per i sedicesimi di finale della parte alta del tabellone caratterizzano il sabato del torneo di singolare maschile del Roland Garros. oasport.it