Al Roland Garros, l'Italia resta senza Sinner e Musetti, ma prosegue con successo il torneo di Flavio Cobolli. Il giocatore italiano ha battuto Tien e si è qualificato per gli ottavi di finale, raggiungendo questa fase per la prima volta in carriera in uno Slam. La partita si è conclusa con la vittoria di Cobolli, che ora si prepara ad affrontare i prossimi avversari.

Flavio Cobolli continua il suo percorso al Roland Garros e conquista per la prima volta in carriera gli ottavi di finale dello Slam parigino. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, ha superato con autorevolezza lo statunitense Learner Tien imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Una prestazione solida e senza sbavature quella dell’azzurro, che ha chiuso la pratica in un’ora e 46 minuti di gioco, controllando il match fin dalle prime battute e concedendo pochissimo all’avversario. Con questo successo Cobolli migliora il risultato ottenuto nella passata edizione del torneo, quando si era fermato al terzo turno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roland Garros, l'Italia orfana di Sinner e Musetti è ancora viva! Cobolli batte Tien e vola agli ottavi

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Roland Garros, Cobolli vola agli ottavi: Tien travolto in tre setUn tennista italiano ha raggiunto gli ottavi di finale a Roland Garros, battendo in tre set un avversario statunitense.

Roland Garros, un super Cobolli travolge Tien e vola agli ottavi. Ora in campo Berrettini, poi tocca ad ArnaldiFlavio Cobolli ha vinto contro Learner Tien con un punteggio molto favorevole, concedendo solo sei game.

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L’Italia si gioca tre match chiave al #RolandGarros con Cobolli, Berrettini e Arnaldi impegnati nel terzo turno. In campo anche Sabalenka e Gauff, mentre le partite saranno trasmesse in diretta su Eurosport e in streaming. x.com

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