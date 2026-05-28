Il punteggio di Jannik Sinner prima del malore | vittoria a un passo poi il crollo al Roland Garros e l’eliminazione

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner stava per vincere il suo match di secondo turno al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo quando si è sentito male. Prima dell’incidente, il punteggio indicava una vittoria vicina. Dopo il malore, è stato costretto a interrompere l’incontro e successivamente eliminato dal torneo. La partita si è conclusa con l’assenza di Sinner nel terzo set, dopo che aveva condotto con il punteggio in suo favore.

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Jannik Sinner era a un passo dal vincere il match di secondo turno del Roland Garros contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il numero 1 del mondo aveva infatti dominato i primi due set (6-3, 6-2) e si trovava in vantaggio per 5-1 nella terza frazione, ma in quel frangente il caldo si è fatto sentire e il fuoriclasse altoatesino ha iniziato ad accusare un malore fisico. Cerundolo accorcia sul 2-5, ma il 24enne va al servizio per chiudere i conti: si tocca il ginocchio destro e poi non mette a segno nemmeno un punto sul suo turno in battuta, con tanto di diritto in rete e voléee di rovescio sbagliata, seguiti da un doppio fallo. Un parziale di 12-0 permette al sudamericano di recuperare un altro break (5-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Esperto di tennis spiega le conseguenze del malore di Sinner

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