Durante la seconda giornata di Rimini Wellness, Myers ha dichiarato che il basket merita la serie A e ha espresso il suo supporto per la squadra di Rimini. La manifestazione si svolge nel centro dedicato al settore del fitness, offrendo esposizioni e attività legate al benessere fisico. L’evento attira appassionati e professionisti, offrendo uno sguardo completo sulle diverse discipline del settore. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito.

Seconda giornata di Rimini Wellness: un’occasione per tuffarsi nel mondo del fitness in tutte le sue forme. La ventesima edizione della fiera firmata Ieg entra nel vivo, confermandosi il palcoscenico d’eccellenza per l’universo del benessere. I padiglioni si sono trasformati in un vibrante caleidoscopio di colori e di energia, animati da ragazzi e ragazze pronti a testare le ultime novità in fatto di macchinari e allenamento. Ma il vero cuore pulsante della fiera è rappresentato anche dal carisma dei grandi ospiti che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico. I protagonisti si sono rivelati vere icone della forma fisica: da un lato il fuoriclasse del basket italiano, Carlton Myers, dall’altro Elisabetta Canalis, da sempre testimonial di uno stile di vita sano e attivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La fiera del wellness. Il protagonista è Myers: "Il basket merita la A, tifo per la mia Rimini"

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