Un uomo di nazionalità iraniana, indagato a Milano, avrebbe promosso la propaganda del regime iraniano. Le attività di diffusione di messaggi favorevoli agli ayatollah sono state riscontrate in vari centri islamici italiani, tra cui quelli di Roma e Milano. La presenza di queste cellule è nota da anni, anche se spesso non è stata oggetto di attenzione mediatica.

La propaganda del regime iraniano in Italia è spesso passata sotto traccia, nonostante sia stata sempre presente e le cellule come i centri islamici romani e milanesi siano attive da anni. Ma con il conflitto tra Iran e Stati Uniti il regime ha avuto ancora più necessità di far sentire la propria presenza, sia attraverso i centri sciiti (alcuni finalizzati proprio alla conversione) sia tramite figure che online veicolassero il messaggio del regime. E in questo quadro rientrano le due perquisizioni effettuate dai Ros di Milano nell'indagine più ampia coordinata dal pm Alessandro Gobbis in cui un 35enne e un 46enne sono indagati perché... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'iraniano indagato del centro di Milano fa propaganda per gli ayatollah

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