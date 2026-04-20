Recentemente sono circolati sui social media vari contenuti legati al regime iraniano, tra cui video realizzati con intelligenza artificiale e battute sarcastiche condivise attraverso account su piattaforme come X. Questi materiali rappresentano un esempio di come vengono usate diverse tecniche di comunicazione per veicolare messaggi, spesso con toni ironici o provocatori. La diffusione di tali contenuti si inserisce in un quadro più ampio di operazioni di propaganda svolte dal regime.

Dai video fatti con l’intelligenza artificiale alle freddure su X distribuite dagli account delle ambasciate iraniane nel mondo Il regime iraniano sta facendo propaganda contro gli Stati Uniti e Israele su due livelli. Al primo livello ci sono i video fatti con l’intelligenza artificiale che circolano molto sui social. Al secondo c’è una campagna che passa per X, la piattaforma che prima era Twitter, ed è fatta di freddure e battute sarcastiche distribuite dagli account delle ambasciate iraniane nel mondo. Partiamo da questo secondo livello. Quando il presidente statunitense ha scritto «Aprite quel cazzo di stretto, pazzi bastardi», l’ambasciata iraniana in Zimbabwe ha risposto: «Abbiamo perso le chiavi».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le battute sarcastiche e le altre operazioni di propaganda del regime iraniano

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