L’Iran travolto dalla crisi

Da cms.ilmanifesto.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito una regione del sud-est, causando almeno 20 morti e decine di feriti. Le autorità stanno evacuando le zone più colpite e le squadre di soccorso stanno lavorando per estrarre le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Diverse case sono crollate e sono stati segnalati blackout e danni alle infrastrutture. La scossa è stata avvertita anche in aree vicine, generando panico tra la popolazione.

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