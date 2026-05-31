L’Iran travolto dalla crisi

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito una regione del sud-est, causando almeno 20 morti e decine di feriti. Le autorità stanno evacuando le zone più colpite e le squadre di soccorso stanno lavorando per estrarre le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Diverse case sono crollate e sono stati segnalati blackout e danni alle infrastrutture. La scossa è stata avvertita anche in aree vicine, generando panico tra la popolazione.

La guerra grande La Casa bianca fa richieste inaccettabili e rafforza i falchi di Teheran. Intanto nei supermercati e nei forni tornano i quaderni dei crediti La guerra grande La Casa bianca fa richieste inaccettabili e rafforza i falchi di Teheran. Intanto nei supermercati e nei forni tornano i quaderni dei crediti Il presidente americano è alla ricerca di una vittoria in Medio Oriente e finora non è riuscito a decidere quale strada percorrere per ottenerla. La «decisione definitiva» tra la pace e la guerra è stata rimandata per «alcuni dettagli della proposta». Il segretario alla Difesa Pete Hegseth dichiara che le forze armate americane sono pronte a riprendere i combattimenti nel Golfo Persico, se necessario. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Usa minacciano lIran, guerra alle porte

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