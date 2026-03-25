Travolto dalla motozappa Grave 57enne a Costano

Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio a Costano dopo essere stato travolto da una motozappa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

BASTIA UMBRA – Incidente con la motozappa nel pomeriggio di ieri, interviene l’ elisoccorso Nibbio per trasportare in il ferito in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Perugia, in codice rosso. Si tratta di un uomo di 57 anni che, approfittando della bella giornata, era intento a lavorare un terreno nella zona di via Santa Elisabetta alle porte di Costano, frazione di Bastia. Ad un tratto il dramma. Secondo quanto emerso un piede, per cause da chiarire, è stato agganciato dalle zappette– le parti meccaniche che agiscono per lavorare il terreno ruotando a varie velocità - del motocoltivatore, con l’uomo che ha cominciato a chiedere disperatamente aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolto dalla motozappa. Grave 57enne a Costano Articoli correlati Travolto dalla motozappa e gravemente ferito un uomo: i medici evitano l'amputazione di una gambaGrave incidente nelle campagne di Giardinello, precisamente in contrada Tanasso, dove ieri pomeriggio (sabato 21 febbraio), T. Anziano travolto da motozappa a Raffadali: il 70enne già trasferito al Civico di PalermoPensionato settantenne resta ferito per un incidente sul lavoro nelle campagne di Raffadali.