Mentre i complessi canali della diplomazia internazionale tra Washington e Teheran tentano faticosamente di rimanere aperti, tra un raid dell'IDF in Libano e un attacco statunitense alle basi del Paese, l'Iran ha scelto di mostrare al mondo un'arma progettata per uno scenario bellico diametralmente opposto, esattamente come ha mostrato, e insegnato, finora. I Guardiani della Rivoluzione Islamica hanno infatti svelato ufficialmente questa settimana un nuovo motoscafo d'attacco ad altissima velocità denominato "27 Rajab". La presentazione, avvenuta con una cerimonia pubblica nella centralissima Piazza Enghelab a Teheran, evidenzia ancora una volta la strategia di difesa asimmetrica che l'Iran adotta da decenni nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - L'Iran rinforza la flotta "mosquito", svelato il super motoscafo lanciamissili. «Spara razzi con gittata da 700 km»

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