Khorramshahr-4 il supermissile iraniano con gittata da 4000 km | perché può colpire in teoria anche Roma e Berlino

L'Iran ha lanciato due missili contro la base anglo-americana di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, situata a circa 4000 km di distanza. Tra questi, c'è il Khorramshahr-4, un supermissile iraniano con una gittata teorica di 4000 km. Questa mossa ha attirato l'attenzione per la potenziale capacità di colpire obiettivi lontani, come Roma e Berlino.

L'Iran lancia due missili contro la base anglo-americana di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a circa 4000 km. Una distanza simile è ampiamente inferiore a quella che separa Teheran da molte capitali europee. L'azione, come riferisce il Wall Street Journal, rappresenta una potenziale svolta nel conflitto a prescindere dall'esito dell'attacco. I missili I due missili - probabilmente Khorramshahr-4 o un nuovo IRBM- non hanno centrato l'obiettivo: uno sarebbe stato neutralizzato da un problema di funzionamento, l'altro sarebbe stato intercettato. La scelta dell'obiettivo, però, è un segnale eloquente. La... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Khorramshahr-4, il supermissile iraniano con gittata da 4000 km: perché può colpire (in teoria) anche Roma e Berlino Articoli correlati L'Iran può attaccare l'Italia? Il missile Soumar con gittata da 3000 km spaventa l'Europa: dove può colpireI missili iraniani possono colpire l'Italia? «Sappiamo con certezza che l’Iran possiede centinaia di missili in grado non solo di minacciare Israele,... Leggi anche: Cos’è Khorramshahr-4, il missile balistico iraniano che può arrivare fino a Roma Contenuti e approfondimenti su Khorramshahr 4 il supermissile iraniano... Khorramshahr-4, il supermissile iraniano con gittata da 4000 km: perché può colpire (in teoria) anche Roma e BerlinoL'Iran lancia due missili contro la base anglo-americana di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a circa 4000 km. Una distanza simile ... msn.com L'Iran ha avviato lanci col nuovo missile Khorramshahr-4La Guardia rivoluzionaria iraniana afferma di aver utilizzato il missile Khorramshahr-4 con una testata di due tonnellate nell'ambito ... notizie.tiscali.it