L’Iran lancia missili a 4mila km verso base Usa-Uk sull’isola Diego Garcia Ma Teheran aveva detto | La nostra gittata limitata a 2mila km

L’Iran ha annunciato di aver lanciato missili che hanno raggiunto una distanza di 4.000 chilometri verso una base statunitense e britannica situata sull’isola Diego Garcia. Questa affermazione contrasta con le dichiarazioni fatte il mese scorso dal ministro degli Esteri, che aveva dichiarato che i missili iraniani erano limitati a una gittata di 2.000 chilometri.

Il mese scorso il ministro degli Esteri Abbas Araghchi aveva affermato che Teheran aveva deliberatamente limitato la gittata dei propri missili a duemila chilometri. Ma quanto avvenuto oggi lo smentisce: Teheran – scrive l’agenzia iraniana Mehr – conferma di aver lanciato due missili balistici contro la base congiunta anglo-americana sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano. La distanza dall’Iran: 3.810 chilometri. “Questo lancio rappresenta un passo significativo nel confronto con gli Stati Uniti “, sottolinea l’agenzia, e il fatto che l’Iran abbia preso di mira l’isola suggerisce che i suoi missili abbiano una gittata molto maggiore rispetto a quanto stimato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Iran lancia missili a 4mila km verso base Usa-Uk sull’isola Diego Garcia. Ma Teheran aveva detto: “La nostra gittata limitata a 2mila km” Articoli correlati Medio Oriente, l'Iran lancia missili contro l'isola Diego Garcia nell'oceano Indiano. Putin: "La Russia rimane un partner affidabile per Teheran"L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia , ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge... L’Iran ha lanciato due missili verso l’isola di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, una base militare anglo-americanaL’Iran ha lanciato nella notte due missili balistici contro l’isola di Diego Garcia nell’Oceano Indiano dove si trova una base militare... Tutto quello che riguarda Diego Garcia Temi più discussi: Guerra, Iran lancia 2 missili contro isola Diego Garcia. Nuovi attacchi su Teheran. LIVE; Iran lancia due missili contro l'isola Diego Garcia; Diego Garcia, perché l'Iran lancia due missili a 4mila km di distanza (ed estende la sua influenza); Iran lancia due missili contro l'isola Diego Garcia. Guerra in Iran, l’escalation globale si allarga: Teheran rivendica missili su Diego Garcia. Putin shock: Sto con l’IranLa notte segna un salto di qualità nella guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, con un’espansione geografica che coinvolge l’intero Medio Oriente e si spinge ... thesocialpost.it Iran lancia missili contro isola Diego GarciaL'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano. Lo riferisce il Wall ... rainews.it Missili verso Diego Garcia: perché l'Iran punta all’atollo chiave degli Stati Uniti facebook Il lancio di missili iraniani contro la base americana di Diego Garcia -3800 km di distanza - rivela che Teheran possiede missili balistica di quella gittata. E che l' Europa non è irraggiungibile. x.com