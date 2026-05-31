In Inghilterra, un uomo bianco è stato accoltellato e la polizia è intervenuta in ritardo, poi scusandosi per il soccorso tardivo. Nel frattempo, un giovane è stato ucciso con un pugnale rituale da un uomo di fede sikh. La polizia ha arrestato l’uomo coinvolto nell’omicidio.

Il senso di questa storia sta tutto nelle parole di Brendan O’Neill, caporedattore della rivista Spiked: «Ecco dove ci ha trascinato il wokismo. In un abisso morale dove un ragazzo viene ammanettato dai poliziotti mentre muore dissanguato. In una landa desolata di virtù dove un diciottenne, accoltellato cinque volte, viene trattato come un criminale mentre esala gli ultimi respiri». È esattamente questa la morale della favola nerissima che ha per protagonista Henry Nowak, diciottenne studente al primo anno di università ammazzato a coltellate il 3 dicembre 2025 a Southampton, in Inghilterra. Nowak è stato pugnalato più volte con un coltello cerimoniale sikh, ventuno centimetri di lama che non gli hanno lasciato scampo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Inghilterra va al contrario. Un bianco viene accoltellato? Anziché aiutarlo, l’arrestano

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