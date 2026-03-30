A Bologna, in piazza dei Martiri, una lite iniziata in un bar si è conclusa con un episodio violento. Un uomo che cercava di difendere una ragazza molestata è stato colpito più volte al volto e alla testa con un coltello. L'aggressore si è allontanato subito dopo aver sferrato i fendenti, lasciando il ferito con multiple ferite al volto. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Bologna, 30 marzo 2026 – Colpito con più fendenti al volto e al capo, al termine di una lite iniziata in un bar di piazza dei Martiri. La vittima, un ventinovenne tunisino, è stato soccorso sabato notte dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti nel locale dove si era appena consumata l’aggressione. All’arrivo dei militari dell’Arma, nel locale c’era soltanto la vittima, soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasportata al Sant’Orsola per essere medicata. La lite per difendere una ragazza. Il ventinovenne ha riferito ai carabinieri di essere stato colpito da più persone a seguito di una lite nata per aver tentato di difendere una ragazza dalle molestie di un gruppo di nordafricani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cerca di difendere una ragazza molestata e viene accoltellato al volto in piazza dei Martiri

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