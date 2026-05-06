Un problema tecnico ha causato il malfunzionamento di un software utilizzato dai medici di base, portando a critiche pubbliche da parte di un ex responsabile di emergenze. L’ex dirigente ha accusato l’amministrazione di aver trascurato la manutenzione del sistema, preferendo altre attività anziché intervenire sul software. La vicenda si è scatenata dopo che un esponente politico ha commentato la situazione, portando un’ulteriore attenzione sulla questione.

Milano, 6 maggio 2026 – A offrirgli il destro è stato Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, con un’interrogazione nella quale ha chiesto di sapere che stia facendo la Regione per risolvere i continui problemi del Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS), il software che consente ai medici di base di prescrivere farmaci, emettere certificati medici, accedere ai fascicoli sanitari dei pazienti, insomma: di lavorare. Un software gestito da Aria, società controllata dalla stessa Regione. Una società che l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso non cita mai nella risposta data in Consiglio, ma le sue parole sono comunque chiare e nette.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Software dei medici di base ko, Bertolaso attacca: “In Aria qualcuno va al mare anziché fare manutenzione”

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