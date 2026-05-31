Linea 56 devia a Grugliasco | nuovi percorsi per l’evento in via Villa
La linea 56 sarà deviata a Grugliasco per un evento in via Villa. I bus che normalmente percorrevano questa strada seguiranno percorsi alternativi. I mezzi diretti verso Grugliasco non passeranno più in via Villa della Regina, ma prenderanno strade alternative specifiche. La deviazione riguarda i punti di transito lungo il percorso abituale, con modifiche temporanee per garantire il passaggio in sicurezza durante l'evento.
? Punti chiave Come cambierà il tragitto per chi viaggia verso Grugliasco?. Dove passeranno esattamente i bus per evitare via Villa della Regina?. Quali orari interesseranno i pendolari che usano la linea 56?. Perché il percorso verso corso Tirreno subirà una deviazione?.? In Breve Deviazione attiva il 31 maggio 2026 dalle ore 06:30 alle 23:30.. Mezzi verso Grugliasco deviano su corso Gabetti e corso Casale.. Percorso alternativo prevede attraversamento fiume Po tramite Ponte Vittorio Emanuele I.. Traffico in senso opposto garantito senza modifiche lungo il tragitto ordinario.. La linea 56 devia il percorso verso Grugliasco per la manifestazione in via Villa della Regina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Torino, linea 15 devia i percorsi dal 18 maggio: i dettagliA partire dal 18 maggio, alcune fermate della linea 15 a Torino subiranno modifiche nel percorso.
Alla scoperta di Villa Camozzi. Percorsi guidati in musicaÈ iniziata la terza edizione di “Villa Camozzi dall’800 ad oggi”, un progetto che comprende percorsi guidati in musica, storia e teatro.