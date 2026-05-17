Torino linea 15 devia i percorsi dal 18 maggio | i dettagli

A partire dal 18 maggio, alcune fermate della linea 15 a Torino subiranno modifiche nel percorso. La deviazione interesserà diverse fermate lungo il tragitto, con variazioni più evidenti verso via Brissogne. Per i passeggeri, saranno aggiornati i percorsi e le eventuali alternative di viaggio. Le modifiche saranno in vigore per un periodo determinato e riguarderanno principalmente le fermate più vicine alla zona interessata dalla deviazione. È previsto un aggiornamento delle mappe e delle informazioni di viaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quali fermate della linea 15 subiranno i cambiamenti più pesanti?. Come cambierà il percorso verso via Brissogne lunedì mattina?. Dove passeranno i bus in direzione piazza Coriolano nei prossimi giorni?. Quanto tempo dureranno i disagi per i pendolari in centro?.? In Breve Lunedì 18 maggio dalle 8:45 alle 17:30 deviazione verso via Brissogne per lavori binari.. Dal 18 al 20 maggio deviazione verso piazza Coriolano tra le 8:00 e 18:30.. Percorsi alternativi coinvolgono corso Vittorio Emanuele II, corso Regina Margherita e corso Belgio.. Polizia locale presente per monitorare flussi su corso Re Umberto e corso Stati Uniti.. Dal lunedì 18 maggio 2026 la linea 15 di Torino subirà variazioni temporanee ai percorsi abituali a causa di cantieri stradali e manutenzione dei binari che interesseranno diverse zone della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, linea 15 devia i percorsi dal 18 maggio: i dettagli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NEYMAR FORA Minha Lista Final dos 26 Convidados para a Copa 2026! Sullo stesso argomento A1 Milano-Napoli, chiusure notturne tra Frosinone, Ferentino e Pontecorvo: lavori dal 18 al 21 maggio, orari e percorsi alternativiSulla A1 Milano-Napoli sono in programma diversi interventi di manutenzione che comporteranno chiusure temporanee di alcune stazioni e aree di...