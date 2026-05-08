Alla scoperta di Villa Camozzi Percorsi guidati in musica

È iniziata la terza edizione di “Villa Camozzi dall’800 ad oggi”, un progetto che comprende percorsi guidati in musica, storia e teatro. L’evento si svolge presso Villa Camozzi e mira a raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie rare condotta dall’istituto Mario Negri. La manifestazione si ripete annualmente e coinvolge diverse discipline artistiche.

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di Raffaella Parisi ’Villa Camozzi dall’800 ad oggi’ giunge alla sua terza edizione, un progetto collaudato che unisce storia, musica e teatro per sostenere la ricerca del Mario Negri sulle malattie rare. Sabato 16 maggio la villa ottocentesca di Ranica, in provincia di Bergamo, sede del centro di ricerche cliniche per le malattie rare ’Aldo e Cele Daccò’ dell’Istituto Mario Negri, apre in via straodinaria al pubblico. In programma tour guidati sulle note di Donizetti con la direzione artistica del soprano d’arti Silvia Colombini, gli attori di Teatrattivo e i musicisti del Politecnico delle Arti di Bergamo. Durante la giornata, i partecipanti potranno scoprire la Villa, da salotto del Risorgimento a centro di ricerca specializzato.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alla scoperta di Villa Camozzi. Percorsi guidati in musica Notizie correlate Alla scoperta dell’Oltretorrente: tour guidati gratuiti per San GiuseppeDopo l’enorme successo dello scorso anno, che ha registrato il tutto esaurito, in occasione della tradizionale Festa di San Giuseppe l’Oltretorrente... Leggi anche: Via alle ‘Camminate della salute’: percorsi guidati per mantenersi in forma e prevenire le malattie Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Alla scoperta di Villa Camozzi. Percorsi guidati in musica; Villa Camozzi di Ranica tra tour teatralizzati e musica di Donizetti; Tour guidati sulle note di Donizetti per sostenere la ricerca del Mario Negri sulle malattie rare; Villa Redona Medolago Albani: giornata di apertura. Alla scoperta di Villa Camozzi. Percorsi guidati in musicadi Raffaella Parisi ’Villa Camozzi dall’800 ad oggi’ giunge alla sua terza edizione, un progetto collaudato che unisce storia, musica ... quotidiano.net Parco di Villa CamozziEppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, i ... ecodibergamo.it Fondazione MICS. . Dalla fabbrica tradizionale alla fabbrica agile, intelligente e collaborativa. Il progetto sviluppato insieme al Politecnico di Milano e Camozzi Group mostra come l’integrazione tra robot collaborativi, digital twin e intelligenza artificiale possa tr - facebook.com facebook