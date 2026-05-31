L' incoronazione di Vingegaard | eccolo ai Fori Imperiali col Trofeo Senza Fine
Dopo aver vinto l'ultima tappa del Giro d'Italia, il ciclista ha sfilato ai Fori Imperiali con il Trofeo Senza Fine. Ha firmato una lunga serie di maglie rosa per i tifosi presenti.
Una serie di foto col Trofeo Senza Fine con lo sfondo dei Fori Imperiali, poi una lunga serie di maglie rosa da autografare: ecco cos'ha fatto dopo l'ultima tappa del Giro d'Italia da lui vinto Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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