L' incendio e la pista degli eco-anarchici | accelerante già usato dai due morti a Roma

Da ilgiornale.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lo scorso marzo a Roma, due uomini coinvolti in un attentato si sono fatti esplodere durante un tentativo di attacco. Un incendio è divampato in un edificio vicino, collegato alle indagini come possibile elemento collegato all’attacco. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove, tra cui residui di sostanze e tracce di combustibile, per ricostruire i dettagli dell’incidente. Nessuno altro è rimasto ferito nell’incidente.

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La sostanza rinvenuta sulla rete. I link tra insurrezionalisti e ambientalisti radicali Accelerante. Come la sostanza divenuta protagonista, con esiti catastrofici, dell'evento-simbolo della nuova stagione dell'antagonismo estremo: l'attentato che stavano preparando Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due anarco-insurrezionalisti saltati in aria lo scorso marzo a Roma. Il ritrovamento dell'accelerante sui luoghi della ferrovia Modena-Brennero colpiti dagli attentati di ieri riporta l'attenzione degli inquirenti su un contesto già da tempo attenzionato: il mondo dove la battaglia politica contro lo Stato borghese - anzi, contro lo Stato tout court - cavalca le campagne ambientalista ed ecologiste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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