Identificati alla commemorazione degli anarchici morti a Roma | Fermo usato a sproposito

Durante una commemorazione dedicata agli anarchici deceduti a Roma, alcune persone sono state identificate e fermate dalla polizia, che aveva vietato l’evento. La Rete di Resistenza Legale ha commentato i fermi sostenendo che si tratta di un uso eccessivo e sproporzionato del fermo stesso, ritenendo che possa mettere a rischio le libertà fondamentali.