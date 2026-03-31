Identificati alla commemorazione degli anarchici morti a Roma | Fermo usato a sproposito
Durante una commemorazione dedicata agli anarchici deceduti a Roma, alcune persone sono state identificate e fermate dalla polizia, che aveva vietato l’evento. La Rete di Resistenza Legale ha commentato i fermi sostenendo che si tratta di un uso eccessivo e sproporzionato del fermo stesso, ritenendo che possa mettere a rischio le libertà fondamentali.
Rete di Resistenza Legale dopo i fermi e identificazioni per la commemorazione vietata per gli anarchici Ardizzone e Mercogliano: “Rischio per le libertà fondamentali”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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