Due anarchici sono morti in un’esplosione avvenuta in un casolare nel parco degli Acquedotti a Roma. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno aperto un’indagine. La polizia ha anche convocato un comitato antiterrorismo per valutare eventuali implicazioni legate a un possibile attentato. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media.

L’esplosione del casolare nel parco degli Acquedotti, con la morte di due anarchici legati al gruppo Cospito al suo interno, è diventato un caso (anche) politico. Per gli investigatori sono stati proprio loro a causare la deflagrazione probabilmente mentre assemblavano un ordigno artigianale. L’allarme è scattato stamattina poco prima delle 9 quando un guardiano ha contattato il 112 dopo aver visto un cadavere sotto le macerie. Il cedimento, però, potrebbe essere avvenuto diverse ore prima. Ieri sera, infatti, era stato sentito un boato in zona. I vigili del fuoco hanno avviato ricerche e trovato poco dopo il secondo corpo. Sul posto è arrivata la polizia con la scientifica per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. C’è anche la pista attentato: convocato il comitato antiterrorismo

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