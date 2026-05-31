L’incastro Uefa che spinge Greenwood verso la Roma | scatta l’assalto di Friedkin per accontentare Gasperini

Da sololaroma.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 30 giugno rappresenta la scadenza chiave per molte squadre europee, obbligate a completare le operazioni di mercato per rispettare le regole di bilancio e il normativa sul fair play finanziario. In questa data, molte società devono chiudere le trattative e sistemare le proprie rose per evitare sanzioni. Tra le operazioni più discusse ci sono possibili trasferimenti e acquisti che potrebbero essere definiti in questa finestra di mercato.

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La data da cerchiare in rosso sul calendario del calciomercato europeo è il 30 giugno. Entro questa scadenza, una fetta consistente di club continentali dovrà far quadrare i conti per esigenze di bilancio e fair play finanziario. Si tratta di una necessità stringente che non condiziona soltanto i piani della Roma, ma che sta bloccando anche le strategie di Marsiglia e West Ham. Proprio in queste due formazioni militano i profili individuati da Gian Piero Gasperini per compiere il definitivo salto di qualità sulle corsie esterne. Questa urgenza di fare cassa obbliga le sponde venditrici a non tirare troppo la corda sui prezzi, un fattore che la dirigenza giallorossa vuole sfruttare a proprio vantaggio nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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