Roma i Friedkin scelgono Gasperini | scatta l’epurazione dei senatori

La proprietà Friedkin ha deciso di confermare l’allenatore dopo la recente sconfitta per 5-2 contro l’Inter, che ha portato a una rottura con alcuni giocatori considerati storici. La scelta di blindare Gasperini segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti decisioni di mercato. La squadra si trova ora di fronte a un momento di cambiamenti e tensioni interne, mentre si aspetta di conoscere i prossimi sviluppi.

La proprietà Friedkin rompe gli indugi e blinda Gian Piero Gasperini, scaricando di fatto la squadra dopo il tracollo per 5-2 contro l’ Inter. Il messaggio dei vertici texani è brutale: il tempo degli alibi è scaduto e la sequenza di quattro esoneri in serie, da Fonseca a Juric, passando per Mourinho e De Rossi, non avrà un quinto atto. Nel mirino della presidenza finisce la cosiddetta “banda del sesto posto”, il nucleo storico capace di exploit nelle coppe europee (vittoria in Conference League e finali di Europa League ) ma sistematicamente fallimentare nel centrare l’accesso alla Champions League, vitale per il bilancio del club. La decisione di schierarsi apertamente con il tecnico segna una discontinuità netta con il passato: non ci sarà più alcuna protezione per il gruppo squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma, la svolta dei Friedkin. Fiducia a Gasperini, pronta la rivoluzioneI Friedkin scelgono di puntare su Gasperini, ma ora la squadra è chiamata a una reazione immediata per evitare altre contestazioni. siamolaroma.it

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