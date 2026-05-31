L’incastro segreto sull’asse Milano-Roma | l’Inter blocca Ndicka per il dopo Bastoni

L’Inter ha deciso di bloccare il trasferimento di Ndicka, il difensore francese, per il dopo Bastoni. La società nerazzurra ha raggiunto un accordo di massima con il giocatore, ma non ha ancora ufficializzato nulla. La trattativa riguarda anche un possibile scambio con un altro calciatore, ancora non confermato. La decisione si inserisce nel piano di riorganizzazione della rosa in vista della prossima stagione.

C’è un filo rosso, robusto e finora rimasto sotto traccia, che sta unendo i destini di Milano e Roma in vista della imminente sessione estiva di calciomercato. L’ Inter ha individuato in Evan Ndicka il profilo perfetto a cui affidare le chiavi della difesa qualora si concretizzasse l’addio di Alessandro Bastoni. Non si tratta più di un semplice sondaggio esplorativo, bensì di un piano strategico strutturato in ogni dettaglio. I due club hanno già approfondito i contatti e i contorni economici dell’operazione sono chiari a tutti i protagonisti, legati a doppio filo da un incastro di mercato in cui il trasferimento del centrale ivoriano nella Milano nerazzurra diventerebbe il presupposto immediato della partenza del difensore azzurro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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