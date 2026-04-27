Calciomercato Roma Ndicka in bilico | l’Inter osserva il difensore

Evan Ndicka è entrato nella lista dei giocatori potenzialmente in uscita dalla Roma durante il mercato invernale. La società sta valutando diverse opzioni e ha deciso di mettere il difensore sul mercato. L'Inter ha mostrato interesse e sta monitorando la situazione, senza ancora aver formalizzato un'offerta. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Il nome di Evan Ndicka finisce ufficialmente sulla lista dei possibili partenti in casa Roma. Secondo quanto riportato da fonti vicine all’ambiente nerazzurro, il difensore ivoriano potrebbe rappresentare uno dei “sacrificati” eccellenti per permettere al club giallorosso di raggiungere gli obiettivi di bilancio imposti dal Settlement Agreement entro il 30 giugno. Una situazione di incertezza che ha attirato l’attenzione dell’ Inter, da tempo alla ricerca di profili solidi per rinforzare il proprio reparto arretrato. Il tempismo di queste indiscrezioni coincide con una svolta significativa nella carriera extracalcio del giocatore: proprio ieri, Ndicka ha annunciato la separazione ufficiale dal suo storico agente, Michael Ncho, decidendo di gestire personalmente i propri interessi professionali.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Ndicka in bilico: l’Inter osserva il difensore Notizie correlate Calciomercato Inter, è derby con il Milan per Gila! Il difensore della Lazio conteso tra le milanesi e il Real… osservadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, è derby con il Milan per Gila! Il difensore della Lazio conteso tra le due squadre. Calciomercato, Schira annuncia: “Il Milan osserva Castro”. Il costo e chi è in bilicoIl Milan continua a lavorare sul calciomercato: viste le tante difficoltà avute in stagione in attacco, la dirigenza dovrà pensare ad almeno un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calciomercato Roma, il piano per ottenere gli 80 milioni di plusvalenze; Roma, Ndicka: Tensione a Trigoria? Da parte nostra l'ambiente non era così caldo come viene raccontato; Ndicka cambia procuratore. L’annuncio: Gestirò personalmente la mia carriera; Bologna-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen incontenibile, El Aynaoui brilla, Mancini e Ndicka insuperabili, Orsolini a corrente alternata, Castro non brilla. Calciomercato Roma, il primo affare è UFFICIALE: tutte le cifreCome ricorda Filippo Biafora, Eldor Shomurodov è un giocatore dell’Istanbul Basaksehir a titolo definitivo. La retrocessione del club turco è matematicamente impossibile e ciò ha fatto scattare ... asromalive.it Calciomercato Roma News | Malen, la UEFA complica i piani per il riscatto. Idea Alajbegovic (5 aprile 2026)Calciomercato Roma News: il settlement agreement della UEFA potrebbe negare il riscatto dell'attaccante olandese dall'Aston Villa (5 aprile 2026) Il calciomercato Roma ragiona e lavora su più fronti ... ilsussidiario.net Calciomercato Roma, il ds dell'Osasuna: Per Munoz ci atteniamo alla clausola: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Munoz - facebook.com facebook Calciomercato Roma - Mancini e Cristante rinnovano, Pellegrini in rialzo. Dovbyk ai saluti #ASRoma #Mancini #Cristante #Pellegrini #calciomercato #vocegiallorossa vocegiallorossa.it/primo-piano/ca… x.com