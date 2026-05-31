Lo stabilimento Tala Beach a Marina di Pietrasanta è stato inaugurato. La cerimonia si è svolta con la presenza di Daniela Santanchè e Dimitri Kunz D'Asburgo. Durante l'evento sono stati mostrati video dalla pagina Instagram del beach club. Non sono stati segnalati altri dettagli o interventi pubblici.

Lo stabilimento firmato da Daniela Santanchè e Dimitri Kunz D'Asburgo (video dalla pagina Ig Tala Beach Versilia). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'inaugurazione del Tala Beach a Marina di Pietrasanta

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