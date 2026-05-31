L' inaugurazione del Tala Beach a Marina di Pietrasanta
Lo stabilimento Tala Beach a Marina di Pietrasanta è stato inaugurato. La cerimonia si è svolta con la presenza di Daniela Santanchè e Dimitri Kunz D'Asburgo. Durante l'evento sono stati mostrati video dalla pagina Instagram del beach club. Non sono stati segnalati altri dettagli o interventi pubblici.
Lo stabilimento firmato da Daniela Santanchè e Dimitri Kunz D'Asburgo (video dalla pagina Ig Tala Beach Versilia). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Versilia, debutto del Tala Beach: abbonamenti da 12 mila euroIl Tala Beach, nuovo club esclusivo in Versilia, ha avviato la vendita di abbonamenti da 12 mila euro.
Destinazione lusso: ecco il Tala Beach. Taglio del nastro a mezzanotte per la spiaggia vipA mezzanotte è stato inaugurato il Tala Beach, una spiaggia di lusso a Marina di Pietrasanta.
Temi più discussi: Daniela Santanchè torna in pista. Versilia, ecco il Tala Beach, nuova attività imprenditoriale dell’ex ministro; Torna Santanchè, a Marina di Pietrasanta in Versilia apre il Tala beach chiamato il Twiga bis; Destinazione lusso: ecco il Tala Beach. Taglio del nastro a mezzanotte per la spiaggia vip; Sabbia, cocktail e tende per ricchi, al via l’estate del lusso di Santanchè.
Santanchè fa festa col presidente del Senato La Russa e VIP: notte da 12mila euro per inaugurare il suo extra lusso Twiga 2 Daniela Santanchè e Ignazio La Russa in un party esclusivo al Tala Beach di Marina di Pietrasanta per l'inaugurazione del nuovo sta facebook
Marina di Pietrasanta, inaugurato il Tala Beach. Più di mille gli ospitiPIETRASANTA (LUCCA) (ITALPRESS) – Marina di Pietrasanta ha accolto ieri sera l’inaugurazione di Tala Beach, il nuovo progetto balneare e di ospitalità ideato da Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e Daniela ... msn.com
Santanchè inaugura il Tala Beach, non abbiamo segreti, questa è un'impresa liberaInaugurato la notte scorsa a Marina di Pietrasanta in Versilia (Lucca) il Tala beach, nuovo progetto balneare e di ospitalità, si spiega, ideato da Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena e Daniela Santanchè. ansa.it
Trattali dignitosamente i 55 dipendenti del tuo nuovo stabilimento balneare. Mi raccomando,non scordarti contributi e Tfr e paga i fornitori! x.com